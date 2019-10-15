Самара, , 11:31 — REGNUM В Самаре местного жителя обвиняют в изнасиловании и покушении на убийство. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый нанес удары электрошокером 31-летней женщине в гаражном массиве Железнодорожного района Самары, а затем, пригрозив убийством, изнасиловал ее.

Также мужчину подозревают в том, что в сентябре текущего года он напал на 19-летнюю девушку около дома по улице Братьев Коростелевых в Ленинском районе города, после чего скрылся.

По данным фактам ранее неоднократно судимому 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ

В настоящее время обвиняемый взят под стражу. В ходе допроса он свою вину не признал.

По сообщению пресс-службы, расследование уголовного дела продолжается.