Барнаул, , 11:19 — REGNUM Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов («Единая Россия»), комментируя на своей странице Instagram зверское убийство школьницы в Саратове, выступил за снос бесхозных гаражей у школ.

«Множество безхозных, заброшенных построек, гаражей, погребов вокруг учебных заведений — это угроза повторения подобных трагедий. Страшно представить, но такие места нередко становятся местами распития алкоголя и употребления наркотиков, как детей, так и взрослых.

Думаю органы местной власти, совместно с правоохранительными органами должны выявить все эти помещения, и планомерно снести незаконные постройки», — заявил, в частности, Даниил Бессарабов. Он также отметил, что сам он является сторонником «самых жестких мер ответственности к насильникам детей» и готов ускорить работу, если для данных действий потребуются законодательные решения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в Саратове произошла 9 октября 2019 года. По дороге в школу пропала девятилетняя девочка, а на следующий день её нашли убитой. Подозреваемый уже дал признательные показания. Этот мужчина уже имеет несколько судимостей.

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