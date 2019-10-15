Октябрьский район, Югра, , 11:03 — REGNUM В Югре спасатели 15 октября обнаружили тело второго из трёх пропавших две недели назад рыбаков. Поиски третьего мужчины продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Центроспас-Югории».

Напомним, 3 октября трое мужчин уехали на рыбалку на реке Обь в посёлке Октябрьское и не вернулись домой.

Спасатели обследовали береговую линию от посёлка Октябрьское до посёлка Андра. Водолазы работают в предполагаемом месте происшествия. На сегодняшний день найдены тела двух пропавших. По предварительным данным, мужчины утонули.