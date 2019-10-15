Красноярск, , 10:57 — REGNUM После задержания красноярцев, избивших до смерти 31-летнего мужчину и снявших на видео глумление над своей жертвой, Главное управление МВД России по Красноярскому краю назначило служебную проверку.

Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в ГУ МВД по краю, проверка установит причины, послужившие избранию красноярцам меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое красноярцев ночью 15 сентября после словесного конфликта по телефону приехали к 31-летнему знакомому. Они избили мужчину на лестничной площадке и в квартире. Пострадавшего доставили в медучреждение, но спасти его не смогли. Мужчина скончался в октябре.

Весь цинизм данной ситуации в том, что злоумышленники после избиения мужчины сняли видео, в котором глумились над своей жертвой. Один из избивавших при этом был в крови жертвы. Видео попало в интернет, это вызвало огромный общественный резонанс. Задержали красноярцев лишь в середине октября. При этом в соцсетях звучала информация о влиятельном родственнике одного из злоумышленников, из-за чего якобы его поступок может остаться безнаказанным.

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Как уточнили в полиции, для задержания подозреваемых «были привлечены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с МУ МВД России «Красноярское».

После смерти потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано с ч. 1 на ч. 4 статьи 111 УК РФ.

А в следственном комитете заявили, что никакие родственные связи на работу следователей не повлияют.

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