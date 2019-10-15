Петропавловск-Камчатский, , 10:59 — REGNUM Мужчине на приёме у зампредседателя правительства Камчатки Владимира Пригорнева стало плохо со здоровьем, ему вызвали скорую помощь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях тиражируют фото реанимобиля, который стоит у входа в здание правительства полуострова. По информации пресс-службы, плохо стало мужчине на приёме у зампреда Владимира Пригорнева.

Посетитель громко кричал и потребовал врачей. Приехавшие медики оказали первую помощь и увезли его в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке население недовольно работой местной власти. В частности, много нареканий поступает в адрес губернатора Владимира Илюхина. Эксперты прогнозируют его досрочную отставку уже в октябре.