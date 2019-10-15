Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM На Урале задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней женщины, которая пропала 10 октября в Екатеринбурге. Как сообщает интернет-газета Znak со ссылкой на источники в правоохранительных органах, злоумышленники задержаны в Челябинской области сыщиками ГУ МВД России по Свердловской области.

В правоохранительных органах пока не комментируют информацию по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летняя жительница Берёзовского пропала в Екатеринбурге после того, как 10 октября отправилась на Уралмаш продавать свою дорогостоящую машину. По факту исчезновения человека возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.

С 12 октября начались активные поиски пропавшей, в которых принимают участие волонтёры поисковых отрядов. Отметим, что на данный момент женщина не найдена.

Напомним, автомобиль женщины был найден у перекупщиков в Челябинске.

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