Наньнин, Китай, , 10:41 — REGNUM Четыре человека погибли в результате взрыва на химической фабрике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Еще три человека получили ранения в результате взрыва, который прогремел в 11:00 по местному времени на химической фабрике в уезде Лучуань города Юйлинь, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Двое человек получили серьезные ранения, один из пострадавших отделался легким ожогами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае сократилось в 2019 году количество аварий и трагических инцидентов при добыче угля на 28,1% за первые три квартала 2019 года.

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