Москва, , 10:51 — REGNUM Следователи проводят обыски в штабах так называемого Фонда борьбы с коррупцией, основанного блогером Алексеем Навальным. Следственные действия идут в 30 российских регионах, сообщила 15 октября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Штабы и жилища ряда сотрудников ФБК обыскивают в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых осуществлял свою деятельность фонд. Дело возбуждено в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

«Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу», — отметила Петренко.

Она также напомнила об аресте счетов, которые были открыты ФБК в разных банках. Средства на счета поступали из зарубежных источников. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минюст уведомил ФБК Навального о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Читайте также: ФБК Навального уведомили о включении в реестр НКО-иноагентов — Минюст