Малоярославецкий район, Калужская область, , 11:11 — REGNUM В Калужской области 13 октября 17-летний житель Малоярославецкого района уехал из дома на велосипеде в музыкальную школу и пропал. Поиски подростка увенчались успехом. Он был обнаружен у друга в соседнем регионе. В ближайшее время молодой человек будет доставлен домой. Об этом 15 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Ранее следственными органами в целях выяснения обстоятельств исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. В ходе отработки версий произошедшего следователями выяснялся круг общения ребенка, условия его жизни и воспитания.

Было установлено, что в другом регионе у подростка имеется друг. Сотрудники полиции связались с молодым человеком, который сначала подтвердил, что его товарищ из Калужской области выходил с ним на связь, а затем и факт его прибытия.

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