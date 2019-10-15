Донецк, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 22 раза нарушили режим тишины, выпустив по территории ДНР 229 единиц боеприпасов, сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм. На донецком направлении украинские силовики выпустили десять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 17 мин калибра 120 мм, применили танки, БМП, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Александровка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Докучаевск, Ясное, Безыменное, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Новая Таврия», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов, в населённом пункте Ясное повреждения получили два дома и газовая труба. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ применили танки на юге ДНР, обстреляв населённый пункт Саханка.

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