Донецк, 15 октября 2019, 10:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 22 раза нарушили режим тишины, выпустив по территории ДНР 229 единиц боеприпасов, сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм. На донецком направлении украинские силовики выпустили десять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении ВСУ выпустили 17 мин калибра 120 мм, применили танки, БМП, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов, в населённом пункте Ясное повреждения получили два дома и газовая труба. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ применили танки на юге ДНР, обстреляв населённый пункт Саханка.
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