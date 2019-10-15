Сеул, , 10:40 — REGNUM С 15 октября в Южной Корее представители министерства обороны и окружающей среды начнут отлов диких кабанов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, отлов диких животных будет производиться в провинциях Канвондо и Кёнгидо, в частности, вблизи города Пхаджу и уездов Ёнчхон, Хвачхон, и Индже.

По мнению специалистов, отлов кабанов остановит распространение африканской чумы свиней в регионах.

Известно, что в данной операции принимают участие 7−80 команд. В состав каждой команды войдут по 11−12 представителей военных и гражданских специалистов.

Отлов диких кабанов будет производиться в течение 48 часов, после чего специалисты проведут анализ и эффективность своей работы.

В районах, где были зафиксированы случаи заражения африканской чумой свиней, планируется установить специальные ограждения и создать группы, которые будут следить за передвижением кабанов из этих районов в другие регионы страны.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

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