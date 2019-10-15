Самара, , 10:45 — REGNUM В Самаре троих работников АО РЖД наказали штрафами за столкновение двух тепловозов. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело было рассмотрено в Ленинском районном суде города Самары.

В ходе судебного заседания было установлено, что ночью с 26 на 27 января текущего года локомотивная бригада в составе трех человек (машиниста и его помощника, под руководством начальника линейного участка Самарской дистанции пути), на локомотиве осуществляли очистку снега от станции Самара до станции Смышляевка. Снег очищали на локомотиве с модифицированным двухпутным плужным снегоочистителем.

Примерно в 03:00 часа ночи поезд проехал светофор с запрещающим сигналом. Это привело к боковому столкновению с хвостовой частью проходящего в этот момент тепловоза, который следовал в составе 3 вагонов.

В результате этого, модифицированный двухпутный плужный снегоочиститель сошел с рельсов. Кроме этого, сошли с рельсов две колесные пары тепловоза и два вагона.

Отмечается, что в результате этого Куйбышевской железной дороге был причинен ущерб на сумму почти 1,3 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, при рассмотрении уголовного дела в судебном заседании от подсудимых поступили ходатайства о прекращении уголовного дела связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд удовлетворил их ходатайства и прекратил уголовное дело, назначив судебный штраф в размере 10 000 рублей каждому.