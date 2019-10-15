Новонежино, , 10:10 — REGNUM В пятиэтажке, где в ночь на вторник, 15 октября прогремел взрыв, по предварительным данным повреждено 17 квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для жильцов частично разрушенной пятиэтажки в Новонежино, в местном клубе был открыт пункт временного размещения, где разместились семь пожилых жильцов. Дополнительно открыт пункт временного размещения в средней школе-интернате посёлка Смоляниново, но пока в него никто не заселился.

К месту обрушения из Хабаровска едут эксперты, которые везут с собой мобильный диагностический комплекс для обследования зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным разрушения дома произошли в результате взрыва водонагревателя. Погибла 44-летняя женщина — её придавило плитой.