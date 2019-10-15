Раздольное, , 10:05 — REGNUM В Приморье злоумышленники сожгли строения на открытом стрельбище «Центр стрелкового мастерства», расположенное неподалёку от села Раздольное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Огнём был уничтожен «огневой рубеж» — крытая площадка, с которой гражданские стрелки могли выполнять стрелковые упражнения.

«Центр стрелкового мастерства» для Приморья является чуть ли не самым успешным проектом, реализованным в рамках «Дальневосточного гектара» — на территории нескольких гектаров, взятых рядом, единомышленники построили стрелковый объект, который весной 2019 года был внесён в федеральный перечень спортивных объектов. Как рассказал директор ООО «Ворошиловский стрелок» Яков Степанов, во время постройки и регистрации стрельбища организаторы столкнулись с прямым противодействием со стороны сотрудников Росгвардии, которые препятствовали открытию спортивного объекта несмотря на отсутствие у них для этого законных оснований.

«Нам неоднократно поступали «предложения» прикрыть нашу деятельность как от представителей лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, так и от руководителей некоторых учебных центров, занятых в стрелковом бизнесе. Считаю это преступлением не только против стрелкового объекта, но и против интересов государства. Надеемся на профессиональную работу полиции в расследовании инцидента», — рассказал директор стрельбища.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сотрудники Росгвардии препятствовали реализации проекта по строительству спортивного объекта в рамках «Дальневосточного гектара».