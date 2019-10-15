Амстердам, , 09:58 — REGNUM В последние 5 лет в стране резко возросло количество ДТП на автострадах Голландии, пишет газета NRC. К концу 2018 г. было зарегистрировано 38.000 ДТП. В начале 2014 количество их составляло 17.000. Возросло также число жертв: в 2014 на автострадах страны погибло 63 человек, а в 2018 г. — 81.

Главными причинами такого роста, по сведениям Фонда Научного Исследования Безопасности в Транспорте (ФНИБТ), на которые ссылается газета, являются пользование смартфоном во время вождения, превышение скорости, а также уменьшение количество полицейских контролей. Указывается также на роль наркотиков и алкоголя. Однако именно уменьшение количества полицейских контролей вызывает наибольшую озабоченность исследователей. Если несколько лет назад полиция ещё проводила ежедневные контроли на автомагистралях, то сейчас их количество резко сократилось. В 2006 полиция совершила 100.000 за нарушений ПДД, а в 2017 их число составило 20.000.

Недовольно безопасностью на дорогах и сами водители. Если в 2013 г. ещё 83% оценивало её положительно, то в 2017 г. эта цифра снизилась до 78%.