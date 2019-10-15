Ёнчхон, , 09:47 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали гибель дикого кабана. По словам специалистов, причиной смерти стала африканская чума свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша дикого кабана была обнаружена 14 октября в 900 метрах к югу от района Чаннам-мён уезда Ёнчхон.

Специалисты отмечают, что в настоящее время в стране зафиксировали шесть случаев заражения диких кабанов африканской чумой.

Известно, что среди пяти туш, обнаруженных в уезде 14 октября, данный вирус был выявлен только у одного кабана.

Ранее, 12 октября, специалисты также зафиксировали гибель дикого кабана. Его туша была обнаружена в 11 км от района Ванчин-мён уезда Ёнчхон.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.

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