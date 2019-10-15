Якутск, , 09:34 — REGNUM Самолёт Ан-24 компании «Полярные авиалинии», летевший 15 октября из Якутска в Саккырыр, произвёл аварийную посадку в аэропорту столицы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 21-й минуте полёта в аэропорт Саккырыр, расположенный рядом с Эвено-Бытантайским районом Якутии, пилоты обнаружили падение давления масла в левом двигателе. Командир борта принял решение о возвращении.

Экипаж выключил левый двигатель и благополучно приземлился в аэропорту Якутска.

По информации авиакомпании, в самолёте находилось 25 взрослых и 5 детей. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Оймяконском районе Якутии пропал вертолёт Eurocopter ВО-105 с двумя пассажирами и пилотом.

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