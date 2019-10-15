Уфа, , 09:19 — REGNUM Деятельность киоска «Шаурма» в Уфе была приостановлена судом на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба УФССП Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, помещение данного предприятия, которое изготавливает шаурму, самсу, чебуреки, пирожки и другую мучную продукцию, не оборудовано системой канализации. Кроме этого, в нем был установлен лишь рукомойник.

Проверкой установлено, что при приготовлении блюд была нарушена поточность технологических процессов. А мойка инвентаря, сырья и рук персонала осуществлялась в одной раковине.

Помимо этого, у сотрудников предприятия отсутствовали личные медицинские книжки. Отмечается, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью людей, а также могут вызвать инфекционные и пищевые отравления среди горожан.

В результате, суд привлек предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст.6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность этой точки общепита на 90 суток.

Судебные приставы уже опечатали его помещение.