Белоярский район, Югра, , 09:06 — REGNUM В Югре против генерального директора коммунальной компании возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ходе прокурорской проверки законности предоставления субсидий на капитальный ремонт систем теплоснабжения было выявлено, что генеральный директор АО «ЮКЭК-Белоярский» хотел получить от администрации Белоярского района ХМАО субсидию в размере более 1,1 млн рублей за установку теплотехнического оборудования. Меж тем работы по монтажу оборудования были не выполнены, хотя из документов, представленных гендиректором, следовало, что оно установлено.

Администрация Белоярского района уже успела перевести АО «ЮКЭК-Белоярский» 118 тыс. рублей в счёт субсидии, когда подлог был выявлен сотрудниками прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при получении субсидий, путём представления заведомо ложных сведений.