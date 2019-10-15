Сеул, , 09:24 — REGNUM Гражданин Казахстана, подозреваемый в наезде на южнокорейского ребенка и в бегстве с места ДТП, вернулся в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 16 сентября 20-летний гражданин Казахстана, находящийся в стране нелегально, подозревается в наезде на восьмилетнего школьника в городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо. Известно, что подозреваемый сбежал из страны в Узбекистан на следующий день после инцидента.

Молодой человек вернулся в Южную Корею спустя 27 дней после ДТП для участия в следствии. После прибытия в международный аэропорт Инчхона его сразу отправили в полицейский участок провинции Кёнсан-Намдо.

Известно, что для поимки беглеца южнокорейские правоохранительные органы обращались за помощью в Интерпол.

Как отмечает KBS, 8 октября молодой человек сам позвонил в посольство Казахстана в Южной Корее, чтобы узнать о состоянии пострадавшего и о возможных мерах наказания в случае добровольной явки с повинной.

Известно, что 20-летних казах принял решил вернуться в Южную Корею в связи с задержанием его родной сестры, которая также находилась в стране нелегально.

Отметим, что после данного инцидента министерство юстиции намерено ввести систему, в рамках которой будут проводиться проверки нелегалов за три дня до их вылета из страны.

В настоящее время, ребенок, на которого совершили наезд, идет на поправку.