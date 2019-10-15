Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое зафиксировано в ночь на 15 октября. В автоаварии погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным правоохранителей, автомобиль «Лада Гранта» протаранил три машины, припаркованные возле у дома № 194 по ул. Комсомольской, а затем врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир получили смертельные травмы. Мужчины скончались до приезда бригады скорой помощи.