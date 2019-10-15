Ульяновск, , 09:01 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении учредителя строительной фирмы, которого обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что он оформлял договоры на строительство гаражей, при этом своих обязательств не выполнил. Ущерб оценён в 1 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет бывший руководитель частной компании, который, по версии следствия, организовал учреждение общества и управлял им через подставное лицо. Правоохранители установили, что он ввёл в заблуждение членов гаражно-строительного кооператива «Планета-3», предложив услуги по строительству многоэтажного гаража по улице Хрустальной.

«Оформляя договоры на возведение боксов, он не выполнял своих обязательств, а внесенными в качестве авансов средствами частных лиц распоряжался по собственному усмотрению», — говорят в надзорном ведомстве.

Потерпевшими проходят по делу девять граждан, причинённый им ущерб оценивается на сумму около 1 млн рублей. Злоумышленника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор руководителю компании, которого осудили за попытку мошенничества в отношении другого участника аукциона, сообщает прокуратура региона. Следствием установлено, что он организовал демпингование, что привело к снижению цены на 837 тыс. рублей. Ему назначен условный срок.

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