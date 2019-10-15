Прибайкальский район, Бурятия, , 08:53 — REGNUM Правоохранители в Прибайкальском районе Бурятии возбудили уголовное дело по факту смерти 11-месячного ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Возгорание произошло днём 14 октября в деревянном двухквартирном доме в селе Турунтаево. Заметив дым, соседу удалось вытащить из дома двух малолетних детей. Прибывшие на место пожарные после тушения пожара обнаружили тело ещё одного ребёнка.

Как выяснили в следствии, в доме проживала 26-летняя женщина с тремя малолетними детьми. В тот день она оставила их дома и пошла на почту за детским пособием. Мать отсутствовала около часа.

«На обратном пути местные жители сообщили о пожаре. Женщина побежала к дому. Однако к этому моменту огонь уже успел распространиться по всему помещению. Двое детей, 4 и 5 лет, во время пожара смогли выйти на веранду, откуда задыхавшихся малышей спас сосед. Их младший 11-месячный братик остался в комнате и погиб», — сообщили в СКР.

Уголовное дело было возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности, в рамках которой выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дело было возбуждено после гибели на пожаре сразу пяти человек, в том числе двоих детей.

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