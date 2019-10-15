Красноярск, , 08:51 — REGNUM В Красноярске продолжают обсуждать вопиющий случай избиения мужчины до смерти. Резонанс и активные обсуждения в соцсетях он вызвал потому, что злоумышленники, избившие мужчину, после этого сняли видео, в котором глумились над своей жертвой. Один из избивавших был в крови жертвы. Видеоролик попал в интернет.

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Инцидент произошёл в сентябре, а задержали двоих красноярцев лишь в октябре.

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В соцсетях, в том числе, звучала информация о влиятельном родственнике одного из злоумышленников, что якобы может помочь ему остаться безнаказанным. Однако, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 октября, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, никакие родственные связи фигурантов на работу следствия не повлияют.

«Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений. Расследование уголовного дела поставлено председателем СК России на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ночью 15 сентября 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта по телефону приехали домой к своему 31-летнему знакомому. Злоумышленники избивали красноярца на лестничной клетке, а затем в квартире. Получивший смертельные повреждения мужчина скончался в октябре в медучреждении, несмотря на усилия врачей.

Изначально уголовное дело было возбуждено полицией, но после смерти избитого мужчины материалы передали в СК.

14 октября стало известно, что мужчин, избивших красноярца, задержали.

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Выяснилось, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабёж, второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков. Видео избиения, снятое приятелем подозреваемых, приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.