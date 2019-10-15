Барнаул, , 08:44 — REGNUM Публикация ИА REGNUM о шестерых приёмных детях, с которыми весьма жестоко обращались в одном из алтайских сёл, стала поводом для проведения прокурорской проверки. Об этом сообщила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Алтайской краевой прокуратуры Татьяна Хвалынская.

Подростки, с которыми жестоко обращались в приёмной семье. Алтайский край Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Напомним, 14 сентября 2019 года двое подростков, обеспокоенных тем, что им не дают общаться со своими братьями и сёстрами, рассказали об издевательствах и унижениях, которые им пришлось вытерпеть за четыре года, что они жили в приёмной семье: одежду нужно было заслужить, еду — заработать, а за провинности детей били резиновым шлангом и поили психотропными каплями.

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