Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM В Екатеринбурге ремонтные работы на перекрёстке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков продлятся до 20 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта на данном участке закрыто. Городской общественный транспорт продолжит работу по изменённой схеме до окончания ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на данном перекрёстке уже продлевали ремонтные работы. Они должны были завершиться 15 октября.

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