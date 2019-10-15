Луганск, , 08:38 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 15 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В сообщении говорится, что боевики 59-й бригады ВСУ обстреляли район посёлка Логвиново из крупнокалиберного пулёмёта и выпустили по нему пять гранат. Потерь среди военнослужащих Народной милиции ЛНР нет, информация о пострадавших мирных жителях уточняется.

Разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала размещение боевой машины пехоты (БМП) в одном из дворов населённого пункта Катериновка.

«Ещё две единицы БМП противник разместил вблизи населённого пункта Золотое-4», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Марина Бардина заявила, что «формула Штайнмайера» в ближайший год не будет выполнена.

Читайте также: В ближайший год Украина не выполнит «формулу Штайнмайера» — депутат Рады