Танга, Танзания, , 08:37 — REGNUM После гибели пяти детей в округе Корогве число погибших в результате наводнений в области Танга достигло 12 человек. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на официальное заявление главы округа Корогве.

По словам Киссы Гвакиса, пятеро детей были членами одной семьи и погибли после того, как их дом в районе Магунга, в котором в момент трагедии находилось восемь человек, обрушился. После обрушения пятерых детей унесло потоком воды, их тела были обнаружены утром на следующий день, 13 октября.

По информации издания, сильные дожди продолжаются в области Танга уже более двух недель. В результате удара стихии жители более 300 деревень остались без крова, а трасса Дар-эс-Салам — Аруша оказалась перекрытой в связи с затоплением моста через реку Мандера.

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