Самара, , 08:19 — REGNUM В Самаре нашли женщину с ребенком, которые потерялись 7 октября. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба УМВД Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка разыскали маму с сыном, заявление о пропажи которых поступило в полицию 7 октября.

Отмечается, что в отношении них не было совершено никаких противоправных действий. Женщина с ребенком ушла из дома из-за напряженных отношений в семье.

По словам стражей порядка, во время поиска потерявшихся полицейские опросили их знакомых и родственников и просмотрели большое количество видео с камер видеонаблюдения, а также обследовали места предполагаемого местопребывания разыскиваемых.

По сообщению пресс-службы, женщина все это время жила у своих знакомых.

«По предварительным данным, женщина ушла из дома из-за сложных семейных отношений. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу», — отмечается в сообщении пресс-службы УМВД по Самарской области.