Тулун, Иркутская область, , 07:52 — REGNUM Несмотря на то, что после мощнейшего наводнения в Иркутской области прошло уже почти четыре месяца, некоторые пострадавшие до сих пор не могут доказать властям, что они таковыми являются. Это выяснилось в ходе рабочей поездки заместителя генерального прокурора России Николая Шишкина в Тулун. Подробности сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

«Тулунчанка обратилась к прокурору с жалобой на отказ в выплате ей одного миллиона рублей как многодетной матери, имеющей пятерых детей. Жители просили оказать содействие в выплате помощи в связи с утратой урожая на приусадебных участках; защите их интересов в суде в целях установления юридического факта проживания в домах, пострадавших от наводнения, а также установления фактической площади построенных домов ввиду отсутствия правоустанавливающих документов для получения в дальнейшем соответствующих выплат», — пояснили в прокуратуре.

Известно, что всего на приём к Николаю Шишкину смогли попасть девять жителей Тулуна и что по каждому обращению даны поручения принять меры к восстановлению нарушенных прав граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после продолжительных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населенных пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась.

Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск. В первом случае река Ия разлилась настолько, что с легкостью преодолела десятиметровую дамбу и хлынула на город, смывая целые кварталы. Местные жители неоднократно говорили о том, что не получали предупреждений о возможном стихийном бедствии, а у кого оно произошло, спасать имущество и свои жизни многим тоже пришлось самостоятельно.