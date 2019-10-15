Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанут три сотрудника частного охранного предприятия, которые обвиняются в превышении своих должностных полномочий (ч.2 ст. 203 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Кроме того, одному из обвиняемых инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч.1 ст. 111 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 6 февраля 2019 года. В тот день директор завода «ЭМА» был избит охранниками своего предприятия, после чего попал в больницу. Происшествие было зафиксировано камерами наблюдения и впоследствии вызвало широкий резонанс. По факту нападения на директора и нанесения ему побоев возбуждено уголовное дело.

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В ходе расследования подозреваемые были задержаны, а один из сотрудников ЧОПа заключён под стражу. Впоследствии ему смягчили меру пресечения.

По версии следствия, директору «ЭМА» были умышленно нанесены несколько ударов в область груди, в результате чего врачи диагностировали у потерпевшего переломы рёбер с повреждением тканей лёгкого, что оценивается как тяжёлые травмы.

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