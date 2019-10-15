Махачкала, , 07:29 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МВД на официальной странице в Instaram.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 14 октября на 766-м километре федеральной автотрассы «Кавказ» у села Кульзеб Кизилюртовского района. Водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате аварии погиб водитель отечественной легковушки и один из его пассажиров. Также пострадали двое пассажиров ВАЗа, а также водитель и пассажир иномарки. Их доставили в больницу Кизюлюрта. В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Екатеринбурге водитель автомобиля Subaru сбил девушку и врезался в дерево. В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

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