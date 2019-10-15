Владивосток, , 07:33 — REGNUM Материальная помощь будет оказана гражданам, пострадавшим в результате обрушения перекрытия в пятиэтажном доме в приморском посёлке Новонежино, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье

Место происшествия посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко, который осмотрел дом, поговорил с пострадавшими.

«На данный момент главная задача — вопрос о расселении людей, выдача денежных средств на приобретение средств первой необходимости. Непосредственно — работа с психологами. В настоящее время специалисты совместно с МЧС проводят разговоры, чтобы люди понимали, что их не оставят в такую трудную минуту», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Новонежино обрушились перекрытия в пятиэтажном доме, в результате чего погибла 44-летняя женщина.