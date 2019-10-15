Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:15 — REGNUM В Свердловской области нашлась 38-летняя жительница Нижнего Тагила, которая пропала ещё 9 октября. Она проходит лечение в одной из больниц Екатеринбурга.

Как сообщает издание «Тагил-сити», информацию подтвердили в поисковом отряде «Скорпион», волонтёры которого занимались поисками пропавшей женщины.

Напомним, что об исчезновении женщины заявила её мать. По словам женщины, её дочь отправилась в больницу в районе Вагонка Нижнего Тагила, после чего пропала и не выходила на связь.

Как пояснила сама 38-летняя женщина, по дороге домой ей стало плохо, а дальше она ничего не помнит и не может пояснить, как оказалась в больнице Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшей 27-летней женщины, которая отправилась продавать дорогостоящий автомобиль и исчезла.

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