Абакан, , 07:05 — REGNUM Прощание с мэром Абакана (Хакасия) Николаем Булакиным, трагически погибшим 14 октября, состоится 16 октября в Драматическом театре имени Лермонтова. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана.

Отпевание Николая Булакина состоится в Градо-Абаканском храме в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Градоначальник будет похоронен на территории храма.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Хакасии — города Абакана — Николай Булакин погиб 14 октября в ДТП в Красноярском крае.

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По факту гибели градоначальника проводится доследственная проверка. По предварительным данным, «Форд», за рулём которого находился Булакин, в Минусинском районе Красноярского края съехал в кювет и врезался в дерево.

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Причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Мэр скончался на месте.

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