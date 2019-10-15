Екатеринбург, , 06:15 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка. Она с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в городскую больницу № 23.

Как сообщает информационный портал Е1, авария произошла вечером 14 октября в микрорайоне Уралмаш на улице Ильича.

По данным дорожной полиции, автомобиль Subaru столкнулся с машиной «КИА». После удара Subaru выехала на тротуар, сбив девушку, и в итоге автомобиль врезался в дерево.

Как сообщили очевидцы, которые зафиксировали инцидент на видео, водитель Subaru после аварии находился в неадекватном состоянии.

В пресс-службе городского ГИБДД уточнили, что гражданин прошёл медицинское освидетельствование и его результаты будут известны позже.