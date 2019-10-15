Екатеринбург, , 06:12 — REGNUM Пропавшая в Екатеринбурге 27-летняя Ксения К. могла стать жертвой преступной группировки, которая орудует и в других городах России. Об этом пишет E1.ru.

По данным издания, ранее подобная же история отмечалась в Новосибирске. Правда, там девушка уехала смотреть автомобиль. Через месяц было найдено её тело.

Как сообщало ИА REGNUM, мать девятилетней девочки пропала вечером 10 ноября. Она поехала показывать потенциальным покупателям свою машину, которую хотела продать ради ипотеки.

Машину нашли в Челябинске у перекупщиков. В салоне эксперты обнаружили следы крови.

Ксению сейчас ищут и надеются найти живой.

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