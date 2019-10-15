Токио, , 06:09 — REGNUM Жизни 67 человек унес тайфун «Хагибис», обрушившийся на Японию 12−13 октября, передает телеканал NHK.

По его данным, наибольшее количество погибших — 25 — пришлось на префектуру Фукусима. Число получивших травмы в результате тайфуна в Японии превысило 200 человек, еще десять в настоящее время числятся пропавшими без вести. В районах, пострадавших от стихийных бедствий, продолжается восстановление пострадавшей инфраструктуры, ведутся поисковые операции.

Как сообщало ИА REGNUM, также десятки тысяч домов в Японии до сих пор находятся без электроснабжения и воды. В частности, около 35 тысяч домов остались без электроэнергии, около 130 тысяч — без воды.

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