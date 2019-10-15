Барнаул, , 06:05 — REGNUM Аномально теплая осень в Алтайском крае осложнила противопожарную обстановку. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, на 14 октября зарегистрировано 73 возгорания сухой растительности, существует угроза перехода на территории населённых пунктов.

Травяные пожары на Алтае ГУ МЧС по Алтайскому краю

Один из очагов площадью в два гектара был остановлен в Локтевском районе.

«Этот пожар — трансграничный, перешедший с территории Казахстана, он ликвидирован. В работе участвовали 14 человек личного состава, шесть пожарных автоцистерн», — пояснили в МЧС.

Травяные пожары. Работа спасателей ГУ МЧС по Алтайскому краю

Также спасателям пришлось тушить 150 гектар полыхающей сухой травы близ села Новенькое (Локтевский район), н.п. Ракиты (Рубцовский район), н.п. Заря (Панкрушихинский район), н.п. Краснодубровский (Алейский район), н.п. Таловка (Змеиногорский район).

Также известно, что сегодня, 15 октября, активная борьба с огнем ведётся в Курьинском районе, где близ сел Новофирсово и Курья, обнаружено пять очагов «травяных» пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 10 октября на территории Алтайского края установлен особый противопожарный режим.