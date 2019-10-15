Новонежино, , 05:15 — REGNUM По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщила старший помощник руководителя управления СК России по Приморью Аврора Римская, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры», — пояснила Аврора Римская.

К месту происшествия выехал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Следователи устанавливают общую картину произошедшего, назначено проведение ряда экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, при обрушении дома на улице Авиаторов в Новонежино, пострадал несовершеннолетний ребёнок.