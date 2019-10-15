Токио, , 05:01 — REGNUM Около 35 тысяч домов в Японии до сих пор находятся без электроснабжения из-за тайфуна «Хагибис», передает телеканал NHK.

Также около 130 тысяч домов находятся без водоснабжения. В ряде районов жители испытывают перебои с работой сетей сотовой связи. Телеканал отмечает, что в большинстве районов и префектур Японии уже восстановлено электро‑ и водоснабжение, также в норму вернулся и график железнодорожного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис», в Японии не менее 58 человек. Также сообщалось о 14 пропавших без вести и 211 получивших различные травмы. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектурах северо-востока Японии.

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