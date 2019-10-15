Чанчунь, Китай, , 04:04 — REGNUM Один человек погиб и еще четверо по-прежнему находятся под завалами банковского здания, которое рухнуло 14 октября в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек, которые получили ранения при обрушении, еще четверо пока еще числятся пропавшими, сообщило местное правительство города Байчэн. Здание Baicheng Rural Commercial Bank находилось на момент трагедии на реставрации. Перед обрушением, которое произошло в 6:00 по местному времени 14 октября, банк приостановил свою деятельность.

Более 110 человек участвуют в поисково-спасательных работах. Все раненые доставлены в госпиталь на лечение в стабильном состоянии. Причины инцидента выясняются. Ранее было известно о шести людях, оказавшихся под обломками здания.

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