Южно-Сахалинск, , 03:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на юге островов Курильской гряды, сообщает единая геофизическая служба РАН.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировала сейсмостанция «Южно-Сахалинск». Согласно данным центра, эпицентр землетрясения находился в 88 километрах к северо-востоку от Южно-Курильска. Очаг залегания располагался на глубине 114 километров. Согласно данным телеканала АСТВ, землетрясение ощутили жители островов Кунашир и Шикотан. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 84 километрах от Северо-Курильска. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами также не объявлялась.

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