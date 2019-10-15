Джакарта, , 03:46 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщается, что подземные толчки произошли в районе 1:23 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 141 километре от города Бенгкулу. Очаг залегания подземных толчков располагался на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг находился на острове Амбон на северо-востоке от одноименного города на расстоянии в 11 километров. Информации о жертвах не было.

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