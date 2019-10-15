Красноярск, , 03:44 — REGNUM Видео с места гибели мэра Абакана Николая Булакина в Минусинском районе (Красноярский край) опубликовало региональное управление МВД РФ.

Напомним, Булакин погиб в дорожной аварии, которая произошла 14 октября на трассе р-257 «Енисей». Глава Абакана находился за рулём автомобиля Ford и не справился с управлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

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