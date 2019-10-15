Бор, Нижегородская область, , 03:36 — REGNUM Житель Марий Эл, который проездом оказался в одном из нижегородских посёлков, был избит и похищен. Заподозрив гостя в наркотоговле, нижегородец напал на него, вывез на автомобиле к сараям, в одном из которых и запер в погребе. 19-летний похищенный смог выбраться и обратиться за помощью. Похититель был задержан, ему предстоит ответить за свои действия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело — похищение человека с применением насилия. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Событие произошло в посёлке Неклюдово, что входит в состав Борского городского округа. 4 октября молодой человек, возвращаясь домой в Марий Эл, проездом оказался в посёлке. 33-летний местный житель, заподозрив гостя в наркотоговле, напал на него, избил, после чего посадил в автомобиль и увёз. В сараях избитого человека спустили в погреб, откуда он смог спустя сутки выбраться и попросить о помощи жителей посёлка. Пострадавшему оказали помощь. На место были вызваны медики и полиция. Похитителя задержали, он помещён под стражу до конца расследования.

Напомним, статья «Похищение человека» предусматривает ряд санкций, в том числе лишение свободы на срок до 15 лет.