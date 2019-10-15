Красноярск, , 03:23 — REGNUM История о том, как в Красноярске двое мужчин избили третьего до смерти, вызвала в регионе и за теперь уже за его пределами огромный резонанс. Все дело в том, что избиением эти двое не ограничились, а сняли на видео своё глумление над жертвой. Один из «героев» видео при этом был измазан в крови жертвы.

Злоумышленники задержаны, несмотря на то, что в соцсетях ранее распространилась информация о том, что один из избивавших якобы является сыном экс-судьи.

Сейчас произошедшее активно обсуждают в красноярских пабликах в соцсетях.

«Видно, что у парня с головой проблемы», — пишет подписчик паблика «Я люблю Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» о глумящемся над жертвой красноярце.

«Слов нет. Куда катится мир. Сплошная жестокость…» — комментирует подписчик паблика «Я живу в Красноярске».

И, несмотря на информацию о задержании злоумышленников, пользователи всё равно выражают опасения в связи с родственными связями одного из них: это не должно повлиять на принятие в их отношении законных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, всё началось ещё 15 сентября. Ночью 24-летний и 29-летний приятели приехали домой к 31-летнему знакомому, с которым у них ранее возник словесный конфликт в ходе телефонного разговора. По информации ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, злоумышленники на лестничной площадке и в квартире нанесли мужчине множественные телесные повреждения, которые оказались смертельными. В октябре избитый мужчина скончался в больнице.

А в соцсетях появилось видео, где красноярцы глумятся над своей жертвой. Один из злоумышленников при этом измазан в крови жертвы.

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14 октября появилась информация о том, что двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в Красноярске.

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