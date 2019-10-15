Благовещенск, , 02:58 — REGNUM Железнодорожный кран, предназначенный для укладки рельс, опрокинулся на перегоне в Магдагачинском районе Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Авария произошла между станциями Тыгда и Дактуй в понедельник, 14 октября. По информации очевидцев, заваливание крана произошло из-за неисправности опоры, при этом была повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет, движение пассажирских поездов не нарушено.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Биробиджана произошло ДТП на железнодорожных путях: поезд протаранил автомобиль.