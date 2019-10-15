Уагадугу, , 10:09 — REGNUM 16 человек погибли в результате нападения вооруженных лиц на мечеть в Буркина-Фасо во время богослужения. Как сообщается, многие местные жители покинули страну в связи с инцидентом.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, нападение на главную мечеть города Сальмосси стало отражением проблем, стоящих перед страной, в числе которых борьба с радикальными экстремистами.

В сообщениях говорится, что 13 человек погибли на месте, еще трое скончались позднее из-за полученных травм и ранений. Также отмечается, что два человека, пострадавшие в ходе нападения, находятся на данный момент в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Группы гражданского общества заявили, что уже более 1000 человек в Буркина-Фасо стали жертвами нападений боевиков, причем подобные атаки происходят практически ежедневно.