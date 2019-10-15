Ставрополь, , 00:08 — REGNUM Десятилетний мальчик разыскивается полицией в Ставропольском крае. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в Кировском городском округе в посёлке Прогресс. С заявлением о пропаже ребёнка в правоохранительные органы обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что её десятилетний сын утром 14 октября ушёл на занятия в школу и после занятий дома не появлялся.

В настоящее время местонахождение ребёнка остаётся неизвестным. Поиски мальчика ведёт сотрудники полиции совместно с волонтёрами.

Сообщается, что ребёнок среднего телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Рост мальчика 145−150 см. Он был одет в синюю футболку, синие спортивные брюки, на ногах черные резиновые шлепки.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении ребёнка, сообщить её в ближайшее отделение полиции либо по телефону 02.

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